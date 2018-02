Juíza nega pedido para suspender processo A juíza Marixa Fabiane Lopes, do Tribunal do Júri do Fórum de Contagem (MG), negou ontem pedido de suspensão da ação contra o goleiro Bruno Fernandes, que responde a processo com mais oito acusados pelo sequestro e assassinato de Eliza Samudio. O atleta estava na audiência em que ela negou os pedidos e agrediu dois fotógrafos de jornais da capital mineira ao sair do local. A defesa pediu a suspensão do processo sob a alegação de que ainda são feitas buscas pelo corpo de Eliza. Quando deixava o fórum, Bruno se irritou com o assédio da imprensa e empurrou quem estava na frente. Um dos fotógrafo foi atingido no rosto e outro no peito, mas nenhum se feriu com gravidade.