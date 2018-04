Juíza da infância questiona critério de fila de adoção Para a juíza titular da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio, Ivone Caetano, a exigência de se seguir uma fila para adoção acaba favorecendo casos de devolução e até de violência contra as crianças adotadas. A necessidade de seguir a fila é uma exigência da Lei 12.010, promulgada no ano passado. ''Você tem de indicar obedecendo a uma ordem cronológica do cadastro. É como olhar para a prateleira e escolher a mercadoria. Cria o direito de achar que a criança tem de ser eternamente agradecida. É um boneco que não pode fazer nada fora da linha.''