Juíza condena 6 por estupros e assassinatos A juíza Flávia Baptista Rocha condenou seis dos dez acusados pelo estupro coletivo contra cinco mulheres e do assassinato de duas delas em Queimadas (PB). Cabe recurso. A maior pena, de 44 anos, foi para Luciano dos Santos Pereira. Seu irmão, Eduardo dos Santos Pereira, é acusado de ter planejado o estupro coletivo como presente de aniversário para Luciano. Durante a festa, em fevereiro, os homens fingiram um assalto para estuprar as mulheres. Eduardo será levado a júri popular no início de 2013.