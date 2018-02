Juíza bate em sete carros ao fugir de blitz Uma juíza aposentada bateu seu carro em outros sete veículos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no início da madrugada de ontem. Segundo a polícia, ela ignorou uma fiscalização que ocorria na Rua Joaquim Nabuco, no bairro Cidade Baixa, e acelerou o carro, atingindo os outros automóveis. Ninguém ficou ferido. Policiais militares seguiram o veículo da juíza e conseguiram pará-lo. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levada para a Delegacia de Trânsito da cidade. Lá, também se negou a fazer o exame de sangue e acabou liberada.