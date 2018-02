Juiz veta festa do 1º de Maio em parque

A Justiça entendeu que está pendente uma perícia para definir com segurança a real capacidade do parque para receber eventos públicos e ressalta sua importância como "bem público tombado e de valor histórico". Na sentença, o juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 10.ª Vara da Fazenda Pública, diz que é necessária uma "cautela maior do poder público na utilização de seu espaço, cautela que por óbvio deve ser ainda maior quando existe controvérsia judicial instalada acerca da questão, e ainda não decidida".

Desde 2007, há uma ação civil pública tramitando na Justiça contra a Prefeitura por ter autorizado na época do 1.º de maio a realização da mesma festa da CUT no parque. Fernando Cesar Bolque, da Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público (MP), havia pedido anteontem a proibição de qualquer evento no interior ou nos arredores do parque.