Juiz suspende leilão de bairro em Sorocaba O juiz José Carlos Metroviche, da 4.ª Vara Cível de Sorocaba, determinou ontem a suspensão do leilão que colocaria à venda as 330 casas, os terrenos e toda a infraestrutura do bairro Jardim Iporanga II. O despacho foi dado em requerimento apresentado pela prefeitura, sob a alegação de que a área é de interesse social. O leilão estava marcado para amanhã. Ontem, a reportagem do Estado mostrou a mobilização dos 2 mil moradores do bairro para evitar a perda dos imóveis.