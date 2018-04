Juiz solta delegados que teriam sumido com lista A Justiça mandou soltar os delegados Eliton Martinelli e Flávio da Costa - Martinelli era o titular do 42.º Distrito Policial e Costa, seu assistente, quando foram presos em flagrante sob a acusação de supressão de documento. Eles teriam sumido com uma lista de propina paga aos policiais pela máfia dos caça-níqueis. A decisão do juiz David Capelatto dá aos delegados o direito de responder à acusação em liberdade. Para o advogado dos acusados, o criminalista Ademar Gomes, a acusação contra os delegados é inconsistente.