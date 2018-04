Juiz sem CNH e em carro sem placa dá voz de prisão a agente da blitz da lei seca Flagrado por uma blitz da lei seca sem carteira de motorista e dirigindo um carro sem placas, o juiz João Carlos de Souza Correia deu voz de prisão para a agente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Detran-RJ) Luciana Silva Tamburini, por suposto desacato.