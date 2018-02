Juiz prorroga prisão dos 4 investigados A Justiça prorrogou por mais 30 dias as quatro prisões temporárias decorrentes da investigação sobre as causas e responsabilidades do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria. Na madrugada de ontem, o juiz plantonista Regis Adil Bertolini, de Santa Maria, concedeu a prorrogação da prisão temporária dos dois sócios-proprietários da boate e dos dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira. A polícia havia pedido anteontem a prorrogação do prazo, o que teve parecer favorável do Ministério Público.