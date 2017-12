Juiz ouve hoje 15 testemunhas de defesa no caso Mércia

SÃO PAULO - Começou nesta tarde, pouco depois das 13 horas, no Fórum de Guarulhos, o segundo dia de interrogatórios da audiência sobre a morte da advogada Mércia Nakashima. Segundo o Tribunal de Justiça, prestarão depoimentos nesta terça-feira, 19, ao juiz Leandro Jorge Bittencourt Cano 15 testemunhas de defesa. Amanhã será a vez dos depoimentos de três testemunhas arroladas pelo fórum da cidade, entre eles um perito. Em seguida, serão ouvidos os réus.

Os dois réus no processo, o ex-namorado de Mércia, o advogado e policial militar reformado Mizael Bispo de Souza, e o vigia Evandro Bezerra Silva estarão presentes em todas as sessões.

A primeira testemunha a ser ouvida é a ex-empregada doméstica de Mizael, Aparecida de Lima Araujo. Em seguida, irão depor Nilza Porto de Souza, Patricia Santos e o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), Antônio de Olim.

Chegada. O policial reformado evitou a imprensa e entrou pelos fundos do fórum. O advogado dele, Ivon Ribeiro, ao chegar disse que irá questionar a análise do rastreamento do carro de seu cliente, já que ele não foi feito com base no laudo.

O promotor do caso, Rodrigo Merli, assim como o advogado da família de Mércia, disse acreditar no envio de ambos os réus a júri popular.

Mércia foi morta após deixar a casa da avó, em Guarulhos, no dia 23 de maio. Seu corpo foi encontrado em uma represa de Nazaré Paulista no dia 11 de junho. O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que ela morreu por afogamento.

Atualizado às 13h36 para acréscimo de informações