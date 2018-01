Juiz nega pedido de novo júri para casal Nardoni

O juiz, no entanto, aceitou o recurso de apelação da defesa do casal. Agora a reforma da sentença de 31 anos e 1 mês para Alexandre e 26 anos e 8 meses depende de uma decisão do TJ-SP.

Os advogados dos Nardonis entraram com um pedido de anulação do júri por causa da mudança do Código Penal, aprovada há pouco mais de um ano. Antes da mudança, a defesa poderia entrar automaticamente com um pedido de anulação quando o réu fosse condenado há mais de 20 anos de prisão.

Em seu despacho, Fossen alegou que "o protesto por novo júri não passava de uma segunda chance, concedida ao acusado, porque se entendia que a pena fora fixada em patamar elevado. Mas não se pode considerar o antigo direito ao protesto por novo júri como norma processual penal material somente pelo fato de que sua interposição condicionava-se a um determinado patamar de pena".

A condenação. O júri do casal Nardoni foi um dos mais esperados. O julgamento durou cinco dias e a sentença foi anunciada na madrugada do dia 27 do mês passado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Centenas de populares acompanharam o anúncio da sentença ao lado de fora do Fórum de Santana, zona norte da capital. Houve uma grande comemoração pela condenação do casal e alta pena.

O crime. Depois de ser agredida, Isabella foi atirada do sexto do Edifício London ainda com vida, segundo laudos periciais. O crime, ocorrido no dia 29 de março de 2008, provocou grande comoção. Se ainda estivesse viva, Isabella estaria com 7 anos de idade.