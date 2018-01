Juiz nega pedido de novo júri para casal Nardoni

Julia Baptista, do estadão.com.br

O juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do Júri do Fórum de Santana, negou, na tarde desta terça-feira, o pedido por novo júri para Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jabota. Fossen, no entanto, aceitou o recurso de apelação da defesa para recorrer a instâncias superiores.

Alexandre e Anna Jatobá foram condenados a 31 anos, 1 mês e 10 dias, e a 26 anos e 8 meses de prisão, respectivamente, pela morte da menina Isabella Nardoni, morta na noite de 29 de março de 2008.

O pedido foi feito com base na Lei nº 11.689/2008 que permite ao condenado a 20 anos de prisão ou mais fazer um novo pedido de júri.