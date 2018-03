Juiz Maurício Fossen é pai dedicado e frequenta igreja católica

CAMPINAS - O juiz Maurício Fossen, de 40 anos, é nascido em Jundiaí, interior de São Paulo. Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP) em 1990. É filho do ex-prefeito de Jundiaí, Ary Fossen, e de Maria Alice Fossen. Após formar-se, aos 22 anos, passou dois anos atuando como advogado em São Paulo e preparando-se para prestar concurso público.

Maurício Fossen iniciou sua carreira na magistratura aos 24 anos. Passou por comarcas de Cordeirópolis, Limeira e Pirassununga, até assumir cargo na Vara da Fazenda, em São Paulo, e posteriormente, ocupar a cadeira no 2º Tribunal do Júri de São Paulo, no Fórum de Santana.

De acordo com pessoas próximas ao juiz, ele sempre foi muito estudioso, ético e religioso - segundo o pai, ele frequenta a igreja católica com a família. Casado há 15 anos e pai de dois filhos, com 10 e 5 anos, Fossen é considerado pai e filho participativo, apesar da rotina difícil. "Ele é muito amoroso, muito família. Quando um dos três cachorros que ele tem morreu, ele até chorou junto com os filhos", disse o ex-prefeito Ary Fossen. "É muito próximo e presente, e também é muito ético profissionalmente e não comenta os assuntos de trabalho", afirmou o pai.

Ary Fossen diz que ele e sua mulher, Maria Alice, têm a "preocupação normal de pais" ao saber da exposição do filho em um caso de repercussão como o julgamento de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. "O que nos tranquiliza é ter a certeza de que o Maurício é muito equilibrado. E isso não é só conversa de pai, é baseado em opiniões de gente importante, por quem ele já foi muito elogiado."