Juiz e duas crianças são baleados ao desviar de blitz da Polícia Civil

O juiz trabalhista Marcelo Alexandrino da Costa Santos, de 39 anos, seguia com a mulher, a enteada de 8 anos e o filho de 11 na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, no Rio, sábado à noite, quando tentou desviar de blitz da Polícia Civil por acreditar que era falsa. O carro foi atingido por tiros de fuzil que feriram Santos e as crianças. O estado do menino é grave.

A Corregedoria Interna da Polícia Civil vai investigar. Segundo os policiais, os tiros partiram de outro carro.