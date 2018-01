Juiz é acusado de abuso sexual de crianças

O juiz Fernando Márcio Marques de Sales, da comarca de Paranatinga, a 375 quilômetros de Cuiabá (MT), é acusado de abuso sexual de crianças e adolescentes. Ontem, ele foi afastado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Segundo as acusações, ele oferecia dinheiro em troca de relações sexuais com vítimas de bairros pobres da cidade. Além das denúncias, o Tribunal levou em conta ainda o fato de o magistrado responder pelo juizado da Infância e Juventude. Sales não foi localizado.