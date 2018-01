Juiz diz que ordem dada em agosto foi adiada pela PM

"Lamentavelmente, a Polícia Militar teve que postergar a reintegração por causa dos ataques (contra a corporação) no fim do ano e outras questões", disse Abreu Júnior. "Por causa de problemas administrativos, agravou-se a situação." A PM nega o atraso e diz que houve planejamento e reuniões com os envolvidos.

Segundo o juiz, a ordem de reintegração foi suspensa, mas nada impede que seja retomada, caso a desapropriação não se confirme até a semana que vem. "Se a Prefeitura não desapropriar, os autores da ação continuam a ser os donos do terreno." Abreu Júnior disse que, se a promessa de desapropriação não for cumprida, ele pode definir em um mês uma nova data para a reintegração. / B.F.S. e W.C.