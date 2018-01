Juiz decreta quebra do segredo de Justiça no caso Mércia

SÃO PAULO - O juiz responsável pelo caso da advogada Mércia Nakashima, que foi encontrada morta em uma represa de Nazaré Paulista, interior de São Paulo, decretou a quebra do segredo de Justiça.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com isso, a imprensa e os familiares da advogada poderão ter acesso aos dados do caso. Além disso, o juiz ainda decretou a prisão temporária do vigilante suspeito de ser o comparsa do ex-namorado de Mércia, que também é investigado pela morte da advogada.

Até o início da tarde desta segunda-feira, 28, o vigilante estava foragido. Mesmo com o decreto do juiz sobre a retirada do sigilo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou nesta tarde que o delegado Antonio Olim não vai passar informações para não atrapalhar a investigação.

A secretaria também informou que ainda não há uma data definida para o depoimento do ex-namorado de Mércia, Mizael Bispo de Souza.