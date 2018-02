Juiz decreta prisão de 14 acusados de chacina A Justiça do Rio decretou na quarta-feira a prisão preventiva de 14 acusados da chacina da Chatuba, em Mesquita, Baixada Fluminense. O juiz Márcio Alexandre Pacheco da Silva, da 4.ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, recebeu a denúncia do Ministério Público contra os suspeitos. Todos foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. Em 8 de setembro, um sábado, seis rapazes foram mortos por traficantes no local. Segundo a polícia, os mesmos criminosos mataram mais três pessoas naquele fim de semana.