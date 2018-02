Juiz de Rondônia liberta Isaías do Borel O juiz Marcelo Meireles Lobão, da 3.ª Vara Federal de Rondônia, concedeu liberdade condicional ao traficante carioca Isaías da Costa Rodrigues, o Isaías do Borel. A decisão é de 28 de setembro e Isaías deixou a cadeia na segunda-feira. O Tribunal de Justiça do Rio recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para impedir a progressão. Condenado a 40 anos de prisão por vários crimes, Isaías estava preso na Penitenciária de Porto Velho desde novembro de 2010. Ele integra o bando de Fernandinho Beira-Mar.