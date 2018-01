Juiz de Bauru recebe 1 pedido de internação compulsória por dia Na região de Bauru, o crack já é apontado como a droga mais usada - 39% dos casos, seguido pelo álcool, com 37%. As estimativas indicam que há 2 mil usuários de crack no município, que se reúnem sob dois viadutos da cidade. E a cada dia a 2.ª Vara da Família recebe pelo menos um pedido de internação compulsória. "Entrei ontem aqui em substituição ao juiz titular e já recebi um pedido de liminar para internação", surpreende-se o juiz substituto da 2ª Vara, Alexandre Vicioli.