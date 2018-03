Juiz contesta decisão do MP no caso Turnowski O juiz da 32.ª Vara Criminal do Rio, Guilherme Schilling Pollo Duarte, contestou a decisão do Ministério Público Estadual de enviar o inquérito sobre violação de sigilo profissional do ex-chefe de Polícia Civil do Rio Allan Turnowski para o Juizado Especial Criminal (Jecrim), que julga crimes menores. Duarte não declinou da competência do caso e enviou os autos à Promotoria do 2.º Juizado Especial Criminal do MP para que o promotor avalie se enviará o caso de vazamento de informações ao Jecrim ou à Vara Criminal.