Juiz autoriza volta de Teixeira ao secretariado

O afastamento havia sido determinado pela juíza de 1.ª instância Simone Rodrigues, da 9.ª Vara da Fazenda Pública, no dia 25, em uma ação do Ministério Público para afastá-lo do cargo. O MP alega que ele foi condenado por improbidade administrativa, o que o impede de ter contratos com a administração pública. Afastado, Teixeira voltou à Câmara e foi decisivo na aprovação do reajuste do IPTU.

A Procuradoria diz que, apesar de condenado, Teixeira não perdeu os direitos políticos. Demais membros da 10.ª Câmara analisarão a questão.