Juiz autoriza desmonte de 22 aviões da Vasp O juiz da 1.ª Vara de Falências, Daniel Costa, autorizou o desmonte de 22 aviões sucateados da Vasp que estão parados em aeroportos de São Paulo, Salvador, Manaus, Rio e Brasília. Só em Congonhas a medida representa resgate de 10% do espaço do terminal. Só um Boeing 737-200, que está em Confins (MG), não será desmontado: foi o primeiro a pousar no Brasil e tem valor histórico.