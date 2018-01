Juiz abona faltas de Geisy e determina remarcação de provas

A Universidade Bandeirantes (Uniban) terá de abonar todas as faltas da estudante Geisy Arruda e remarcar as provas da aluna para o próximo mês de janeiro. A determinação é do juiz da 9ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, Rodrigo Borga Campos. Geisy, de 20 anos, não frequenta a instituição desde que foi hostilizada no campus da universidade, em 22 de outubro, por usar um vestido curto.

Segundo o advogado de defesa, Nehemias Domingos de Melo, o juiz aceitou o pedido integral que vai possibilitar que a aluna complete o ano letivo.

A delegada Ângela de Andrade Ferreira Ballarini, titular da Delegacia da Mulher, esperava colher o depoimento de dois seguranças da Uniban que estavam presentes no tumulto, mas nem eles e nem o advogado da instituição compareceram à delegacia.