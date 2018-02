Jovens usam celular com GPs para pôr o Alemão na web

A proposta integra o Programa Rede Jovem, iniciado em 2009, que já resultou no mapeamento parcial de outras cinco favelas nas zonas norte (Vila Cruzeiro e Maré), sul (Santa Marta e Pavão-Pavãozinho) e oeste (Cidade de Deus). No Alemão, ganhou o patrocínio de uma empresa de telefonia após a ocupação por forças de segurança iniciada no fim de 2010. Será, portanto, uma expansão do projeto Wikimapa (wikimapa.org.br) para as 16 comunidades do complexo e adjacências. A localização exata de ruas e vielas, lojas, bares, feiras, lan houses, igrejas, ONGs, áreas de lazer e atividades culturais, entre outros pontos, começará a ser feita hoje.

Turismo. Morador da comunidade da Grota, Raul Santiago da Silva, de 22 anos, trabalha no grupo Descolando Ideias, que desenvolve projetos de comunicação, sustentabilidade e turismo no Alemão. "Quando soube da novidade, me cadastrei e fui selecionado", conta. Depois da pacificação, Raul começou a atuar como monitor em visitas guiadas ao Alemão. "Vai ser importante para apresentar a comunidade, vai facilitar. Ficará tudo com um link na rede."

Para a realização do trabalho, será usado um aplicativo móvel desenvolvido pela ONG. Mas o conhecimento dos jovens selecionados, chamados de "wiki-repórteres", é o mais importante. "Existem comunidades no Alemão que não têm uma rua sequer marcada. No mapa, é como se não existissem", diz a antropóloga Patrícia Azevedo, coordenadora estratégica do Rede Jovem. "Também vamos marcar projetos que nasceram aqui, como o Descolando Ideias e o Raízes em Movimento, tocados por jovens, que promovem desenvolvimento local e não têm visibilidade."