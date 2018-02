Jovens suspeitos de roubo de veículos são detidos na zona norte de SP

SÃO PAULO - Quatro jovens, entre eles dois adolescentes de 17 anos, foram detidos, no final da noite de quarta-feira, 3, sob suspeita de envolvimento em roubos de veículos na região da Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo.

Em patrulhamento pela rua Itatiba do Sul, no Jardim Vista Alegre, policiais da 1ª Companhia do 47º Batalhão pararam um Escort vermelho e verificaram que o veículo era roubado.

Ao ser interrogado, o motorista, cujo nome ainda não foi fornecido, levou a PM até uma residência na região. No imóvel, além de apreenderem vários objetos, os policiais detiveram os dois menores e Viviane Silva dos Santos, de 20 anos.

No local foram apreendidos uma moto, já em processo de desmanche, um revólver calibre 38, aparelhos de som automotivos e produtos eletrônicos que pertencem ao dono do Escort roubado. O grupo foi encaminhado ao 73º Distrito Policial, do Jaçanã. Até as 2 horas desta madrugada de quinta-feira, 4, o boletim de ocorrência não havia sido finalizado.