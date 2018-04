Jovens são indiciados por agredir morador de rua no interior de SP

CAMPINAS - A Polícia Civil de Lindoia, no interior de São Paulo, identificou e indiciou três jovens por injúria real e lesão corporal, após receber ontem imagens do sistema de segurança da cidade, nas quais os suspeitos aparecem agredindo um morador de rua. As cenas foram registradas por volta das 23 horas do último do domingo, na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade.

As imagens foram encaminhadas pelo Departamento de Trânsito da prefeitura à delegacia. Segundo informou o delegado Percival Bueno Netto, dois jovens moradores da zona rural de Lindoia e um menor de idade, morador de outro município, foram identificados como os agressores.

"Eles confessaram a participação, mas disseram que não passou de uma brincadeira", disse o delegado."Eles sabiam quem era o andarilho, conhecido na cidade, e isso obviamente foi um ato covarde e irresponsável", afirmou.

As imagens mostram os jovens amarrando a vítima, tirando seus sapatos e o puxando por uma corda, até conseguirem prendê-lo a um poste de sinalização. O homem foi libertado por agentes de trânsito, segundo informou a polícia. "Além de agredir, eles humilharam a vítima", disse o delegado. Os jovens permanecem em liberdade.