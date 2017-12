Jovens roubam empregada doméstica e acabam presos na zona norte de SP

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois adultos foram presos e três adolescentes apreendidos após roubarem a bolsa de uma empregada doméstica no Tucuruvi, zona norte de São Paulo, por volta das 22h30 de segunda-feira, 18.

A vítima, de 38 anos, voltava para casa após frequentar um curso de costura quando foi abordada pelas costas por um dos ladrões, na Rua Major Dantas Cortez, próximo à Avenida Guapira. Segundo ela, o rapaz mostrou a arma e pediu a bolsa, ao que prontamente foi atendido. Os cinco escaparam a pé e a empregada doméstica buscou ajuda de um motorista, que chamou a polícia e passou a perseguir os fugitivos.

Os policiais chegaram rapidamente e detiveram os cinco, com a bolsa, cartão de banco e celular da vítima. Aos policiais, um dos adolescentes, de 16 anos, disse que a arma pertencia à sua mãe, supostamente escrivã da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher. Porém o delegado do 73º Distrito Policial, onde o crime foi registrado, afirmou que a mulher é funcionária administrativa da delegacia e não tem direito ao porte de arma.

Rilley Martins Pereira Dias, 20 anos, que portava o revólver no momento do flagrante, e Bruno Souza Félix, de 18, foram presos. Os três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos, foram apreendidos e levados ao 73º DP. A polícia desconfia que a arma usada no crime foi roubada em 1999 de uma empresa de segurança privada.