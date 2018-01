Jovens passam a madrugada acorrentados dentro da Câmara em Guarulhos

SÃO PAULO - Dez jovens passaram a madrugada desta quarta-feira, 28, acorrentados dentro do plenário da Câmara Municipal de Guarulhos, na região metropolitana. Eles exigem que os vereadores instaurem uma comissão para apurar denúncias de irregularidades administrativas contra o prefeito da cidade, Sebastião Almeida (PT).

Cléber Santos, autônomo, representante do movimento GLBT da cidade, era um dos acorrentados. "Somos de várias entidades e não estamos aqui para condenar ninguém. Queremos apenas que as denúncias sejam apuradas", afirmou.

Com um calhamaço de documentos sobre o colo, Santos explica que o prefeito é suspeito de supostamente desviar recursos federais do Programa Saúde da Família (PSF) para impressão de folhetos e material de campanha. "O PSF, no município, é gerido pela ONG Água e Vida, fundada pelo próprio Almeida e hoje administrada por sua esposa, filha e genro", diz.

Clayton Roberto de Moraes, da Juventude do PSDB, conta que decidiu se acorrentar para chamar a atenção da população para as supostas irregularidades. "Não é a primeira vez que uma denúncia grave em Guarulhos corre o risco de ser arquivada. Mas queremos que, desta vez, os fatos sejam apurados", diz. A maioria dos vereadores, segundo ele, apoia o governo municipal. "Quatro vereadores são de oposição, cerca de cinco são independentes e 25 apoiam o prefeito", diz.

Segundo os manifestantes, a denúncia foi apresentada pelo presidente do PPS no município, Adalmir de Abreu, e também é investigada pelo Ministério Público do Estado. Um vídeo mostraria a ex-presidente da ONG Água e Vida, Denise Laura Xavier Veluchi, explicando o esquema.

Um blog supostamente mantido pelo PT de Guarulhos rebate as denúncias, classificadas como "uma tentativa de golpe". "Mais do que apurar, as acusações visam denegrir e caluniar. O Prefeito, sua família e as pessoas citadas nas falsas acusações já constituíram advogados e estão tomando as providencias cabíveis judicialmente, não só para esclarecer a verdade, mas também para pedir a justa condenação da denunciante e seus associados", diz o blog.

Os jovens entraram na Câmara às 14 horas da terça-feira, 27, e dizem que permanecerão até sexta-feira, 30, quando os vereadores devem votar o requerimento que pede a instauração da comissão. Segundo Santos, o relator do pedido é Edmilson Souza (PT), vereador da bancada governista.