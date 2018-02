Jovens fogem de unidade na zona leste A unidade Encosta Norte da Fundação Casa, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, teve ontem a fuga de 45 adolescentes. Até as 21h40, 17 haviam sido recapturados. Segundo a entidade, os infratores dominaram os funcionários, por volta das 19h, no refeitório da unidade. Em seguida, passaram a agredi-los com pedaços de pau. Sem conseguir as chaves, usaram barras de ferro para estourar os cadeados e chegar até a rua. A corregedoria da entidade foi até o local na noite de ontem para saber qual foi o motivo da fuga.