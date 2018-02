Jovens fingem próprio sequestro para família Duas adolescentes, de 15 e 16 anos, de Brasileia, no Acre, simularam o próprio sequestro para obter dinheiro de resgate dos pais. Com um homem de 21 anos, elas se hospedaram na fronteira boliviana, em Cobija, telefonaram para casa e fingiram agressão. As mães das garotas chamaram a polícia, que descobriu a farsa. Elas foram levadas à Promotoria da Infância e Juventude e o falso sequestrador foi preso.