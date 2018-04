Mas outros patrimônios também são atacados. Os parafusos do Viaduto do Chá, feitos para ornamentar a ponte, foram retirados. "São atos ocasionais. As principais ações visam aos fios de cobre", diz Pureza. A espada de d. Pedro I, do Monumento à Independência, no Ipiranga, foi roubada em 2007 e até hoje não foi reposta. / B.P.M.