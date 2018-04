Jovem teve nariz quebrado em confronto na Prefeitura O assistente social Vinícius Figueira Boim, de 25 anos, que apanhou de policiais na manifestação contra aumento nas tarifas de transportes na frente da Prefeitura, na quinta-feira, operou ontem o nariz no Hospital do Servidor Público. Boim teve o nariz quebrado, a boca cortada, estava com dores na coluna, por causa de um golpe no pescoço que recebeu dos policiais, e ainda tinha marcas de cassetetes nas costas.