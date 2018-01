Jovem tem filha em dia de manifestação na casa do prefeito No fim do ano passado, quando a luz da ocupação no Cine Marrocos foi cortada, Jéssica Alves de Jesus, de 22 anos, não seguiu as recomendações médicas para não participar mais de protestos. Grávida de 40 semanas, ela encabeçou um grupo do Movimento dos Sem Teto do Sacomã (MTST) que resolveu acampar na frente da casa do prefeito Fernando Haddad (PT) no Paraíso, na zona sul.