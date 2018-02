Jovem suspeito de matar namorada é procurado pela polícia em SP

SÃO PAULO - A polícia está à procura de um jovem, identificado como Alex, de 23 anos, principal suspeito pelo assassinato da namorada dele, Tatiana, de 22 anos, crime ocorrido nesta madrugada de quinta-feira, 8, na casa do rapaz, que reside na Rua Kiev, nº 168, no Jardim Paquetá, em Pirituba, região noroeste da capital paulista.

Com um tiro na altura da boca, Tatiane de Jesus da Silva, de 23 anos, morreu quando era atendida no pronto-socorro de Pirituba, para onde foi levada pelo próprio namorado que, juntamente com a irmã e um colega, colocou a vítima no Pálio cinza dele após todos deixaram o imóvel. Uma testemunha, que chegou a acionar o 190, da PM, ouviu vários gritos e viu o trio saindo da casa, carregando a garota.

Depois de algum tempo, o rapaz voltou sozinho para a residência e saiu às pressas levando uma mochila nas costas e segurando uma blusa. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba.