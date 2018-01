Jovem sem habilitação atropela sete e mata dois na região de Curitiba

Um motorista de 18 anos, sem carteira de habilitação e, segundo testemunhas, fazendo manobras arriscadas, atropelou sete pessoas na frente de uma casa, matando uma mulher de 19 anos e a filha dela de 10 meses, na madrugada de ontem, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Uma outra menina foi levada em estado grave para o hospital.

O motorista, Jeferson Dionísio dos Santos, que se feriu sem gravidade, foi detido após o acidente e admitiu ter bebido uma mistura de várias bebidas alcoólicas e não alcoólicas e refrigerantes.

Segundo testemunhas, o carro teria se aproximado de uma residência no Bairro São Gabriel, onde se realizava uma festa, com o motorista dando cavalo de pau. Ao perder o controle em uma curva, ele acabou atropelando as pessoas que conversavam na frente da casa e bateu contra o muro. Mesmo sem ter habilitação, assumiu que comprara o carro, que estava no nome da mãe. O acusado disse ainda que era a primeira vez que dirigia o carro.