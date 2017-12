Jovem sem habilitação atropela adolescente

O adolescente Jhonathan Wesley da Silva Santos, de 15 anos, foi atropelado e morto, por volta das 18h30 de anteontem, na Estrada do Pedroso, em Santo André, no ABC paulista. O condutor do veículo, um Chevette dourado, era Bruno José Gonçalves da Silva, de 19 anos, que não tem carteira habilitação. Jhonathan andava de bicicleta quando foi atingido e morreu no local. Silva será autuado em flagrante por homicídio culposo.