Jovem que tentou evitar roubo é absolvido O juiz Luiz Fernando Migliori Prestes, da 22ª Vara Criminal da Barra Funda, condenou rapaz que tentou roubar taxista no Parque Savoy City, zona leste paulista. O amigo dele, que esteva na hora do assalto e havia pedido para o rapaz devolver os bens do motorista, foi absolvido. Os dois haviam sido presos juntos, após a tentativa de roubo.