Jovem que sequestrou ônibus vai para clínica A juíza Angélica dos Santos Costa, da 4.ª Vara Criminal do Rio, converteu a prisão preventiva do jovem acusado de sequestrar um ônibus na zona oeste da cidade em prisão domiciliar em uma clínica psiquiátrica. A magistrada acolheu o pedido da defesa do estudante de Direito Pedro Henrique Garcia de Souza Correia, preso no dia 19. Ele saiu de uma festa à fantasia e roubou um ônibus na Barra da Tijuca. O réu percorreu cerca de 20 km dirigindo o coletivo.