Jovem que aguardou socorro por três dias está com água no pulmão

ARAÇATUBA - Médicos da Santa Casa de Fernandópolis, no interior de São Paulo, diagnosticaram nesta terça-feira, 31, a presença de líquidos nos pulmões da comerciária Caroline Laila Soares, de 19 anos, que ficou três dias esperando socorro dentro de um córrego.

O carro da jovem caiu numa ribanceira, na noite de quinta para sexta-feira, na Rodovia Eliéser Montenegro Magalhães (SP-463), no município de Populina. Ela saiu do trabalho e ia visitar um amigo quando o acidente ocorreu.

O hospital informou que Caroline iria passar ainda nesta noite por uma cirurgia (punção) para retirada do líquido do pulmão. Para sobreviver, Caroline teve de beber água do córrego, o que causou grande risco de ter contraído infecção.

A Santa Casa desmentiu boatos de que a moça estaria respirando por aparelhos e informou que a saúde dela ainda está sendo avaliada. O hospital também negou que ela tenha de passar por cirurgia para recomposição do tornozelo e bacia fraturados no acidente.