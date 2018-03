Um jovem catarinense de 24 anos foi preso pela Polícia Federal anteontem no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio, com 31.160 comprimidos de ecstasy e 240 gramas da droga em pó. Ele havia chegado de Lisboa e seguiria viagem para Florianópolis. A droga foi descoberta quando a Polícia Federal submeteu bagagens de mão dos passageiros à fiscalização dos raios X.