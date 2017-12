Jovem nu foi preso a poste Em 31 de janeiro, um adolescente de 15 anos foi agredido, deixado nu e preso a um poste no Flamengo, zona sul do Rio, sob a suspeita de cometer roubos na região. Uma semana depois, dois jovens detidos por tentar agredir outros adolescentes no bairro admitiram ter marcado encontro para "patrulhar o Aterro em busca de potenciais autores de delitos". Os dois já respondiam por outros crimes, como estupro. O jovem preso ao poste foi detido no mesmo mês por assaltar turistas.