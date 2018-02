Jovem morta lutava contra violência

As vítimas estavam na frente no Bar do Buiú, na Rua Albino Correia de Campos.

Testemunhas disseram que um homem de capacete entrou no bar disparando em todas as direções. Depois, ele fugiu na garupa da moto. Ninguém foi preso.

As mortes causaram comoção. Amigos usaram o Facebook de Luciene para divulgar seu enterro no Cemitério Memorial Parque das Cerejeiras, no Jardim Ângela. A jovem era católica e participava de um grupo de oração que lutava pelo fim da violência. / A.R.