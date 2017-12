Jovem morreu asfixiada no próprio vômito em navio, diz laudo

O laudo elaborado pelo Instituto Médico-Legal (IML) de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, apontou que Isabella Baracat Negrato, de 20 anos, sofreu uma asfixia por aspiração de líquido - no caso, o próprio vômito -, o que resultou em sua morte, segundo o delegado Eduardo Marcondes do Amaral, da Polícia Federal do município do litoral. Ele disse que recebeu o laudo na noite da quinta-feira, 22. Veja também: Cruzeiros universitários têm 'excesso de tudo' A jovem morreu a bordo de um cruzeiro universitário, no dia 19 de dezembro, em Ilhabela, também no litoral norte. Os resultados dos exames que irão apontar se a jovem consumiu bebidas alcoólicas ou entorpecentes ainda não ficaram prontos, segundo o delegado. "Mas estes resultados não vão fazer diferença. Vamos continuar a investigar para apurar as responsabilidades", afirmou. A Polícia Civil de São Sebastião também abriu inquérito para investigar a morte de Isabella, considerada suspeita.