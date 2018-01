Jovem morre em tentativa de assalto no Morumbi na virada do ano

O estudante de jornalismo Eduardo Aparecido Marques, de 23 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 1º, durante uma tentativa de assalto na região do Morumbi, na zona sul da capital. Ele estava acompanhado da namorada, quando, por volta da 1h, foi abordado por dois homens armados em um semáforo da avenida Francisco Morato.

Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), a namorada relatou aos policiais que os indivíduos dispararam contra o carro de Marques, um Honda Fit cinza. Ele ainda acelerou o carro para tentar fugir, mas perdeu o controle da direção e colidiu contra o canteiro central da via.

Os criminosos fugiram sem roubar o carro. Marques foi socorrido para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi baleado na nuca. A namorada da vítima não sofreu nenhum ferimento, segundo a secretaria. O caso foi registrado no 89º DP e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Baleado. Cerca de duas horas antes da tentativa de assalto a Marques, um engenheiro civil, de 38 anos, também foi baleado numa tentativa de roubo na região do Morumbi, na rua Nelson Gama de Oliveira.

O engenheiro, estava acompanhado da mulher e da filha do casal, quando foram abordados por cinco homens armados, por volta das 23h. De acordo com a SSP, a mulher contou que um dos homens entrou na frente do carro e efetuou um disparo, que atingiu de raspão o braço do engenheiro.

O motorista conseguiu acelerar o carro e fugir até a avenida Giovanni Gronchi, onde foi socorrido em um posto policial. Ele foi levado para o Pronto-Socorro Campo Limpo, onde foi atendido e medicado. O caso foi registrado no 89º DP, como tentativa de roubo, seguida de lesão corporal grave.

A Secretaria de Segurança Pública não confirmou se os criminosos que atacaram os dois motoristas seriam os mesmos.