Jovem morre baleado em baile funk na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um jovem foi morto e outro ficou ferido após serem baleados em um baile funk na Rua Cachoeira da Felicidade, no Conjunto Habitacional Inácio Monteiro, na zona leste de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 27, por volta da 1h40.

A Polícia Militar ainda não tem informações sobre os atiradores, que conseguiram fugir. As vítimas participavam da festa, que acontecia no meio da rua, quando foram alvejadas.

Um dos jovens foi encaminhado ao Hospital Santa Marcelina, também na zona leste, mas não resistiu e morreu. O outro ferido foi encaminhado ao Hospital Geral de Guaianases, onde, segundo a PM, continua internado em estado grave. Ninguém foi detido.

Outro caso. Há um mês, a morte de dois jovens na saída de um baile funk, em Cidade Tiradentes, na zona leste, desencadeou uma série de protestos dos moradores da região. Três ônibus foram incendiados e outro foi depredado na Avenida dos Metalúrgicos. Depois, cerca de 70 pessoas tentaram invadir o 54º Distrito Policial (Cidade Tiradentes) e entraram em confronto com a Polícia Civil.

Na mesma semana, outros três carros foram incendiados no pátio do 54º DP. Na época, os policiais afirmaram que não havia relação entre as duas ocorrências.