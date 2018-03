Jovem morre atropelada pelo ônibus do Corinthians

Uma jovem de 21 anos, identificada como Amanda Ferraz Geremias, morreu, a caminho da Santa Casa de Misericórdia, após ser atropelada, segundo parentes e testemunhas, pelo ônibus da delegação do Corinthians, no Viaduto do Chá com a Rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 1º.

A garota, a irmã, colegas e parentes acenavam para o coletivo que deixava o centro da capital, após a festa de comemoração do centenário do clube, quando Amanda foi atingida pelo coletivo, sofrendo esmagamento do quadril. Uma viatura dos bombeiros encaminhou a jovem para o hospital, onde ela deu entrada, já morta, às 2h08.

A irmã de Amanda, Andréia Ferraz Eduardo, parentes e testemunhas estão no 1º Distrito Policial, da Sé, para registrar boletim de ocorrência. Até as 6h15 desta manhã, segundo a Polícia Civil, nenhum representante do Corinthians havia chegado à delegacia.