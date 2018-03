Jovem morre após ter 80% do corpo queimado Um homem de 20 anos morreu após ser achado em chamas e com os pés e mãos amarrados, na madrugada de ontem, na Rua Augustinho Branco de Araújo, em Campo Grande, zona sul de São Paulo. Encontrado com vida, teve 80% do corpo queimado e morreu na Santa Casa de Santo Amaro. A vítima não havia sido identificada até a noite de ontem. A ocorrência será investigada pelo 99.º DP (Campo Grande).