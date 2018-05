Jovem morre após motorista perder o controle de carro e bater em poste

SÃO PAULO – Uma jovem de 18 morreu nesta terça-feira, 1º, em um acidente em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. O motorista do carro, que levava a vítima e outra mulher, perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste e um ponto de ônibus.

Segundo a PM, o acidente ocorreu por volta das 7h na avenida ministro Marcos Freire, no bairro Gloria. O motorista seguia no sentido Praia Grande quando perdeu o controle do veículo, que subiu a calçada e só parou quando atingiu um ponto de ônibus. O carro também derrubou um poste, que caiu sobre a pista.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Giovanna Ferreira de Matos, 18 anos, morreu na hora. O motorista, um jovem de 19 anos, e a terceira passageira, de 28, tiveram ferimentos leves. O homem foi encaminhado para o Hospital Irmã Dulce e permanece internado para observação.

De acordo com os militares, o motorista não apresentava sinais claros de embriaguez. Uma perícia foi acionada para apurar as causas do acidente. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão de Praia Grande, que investigará o caso.

Nas redes sociais, Giovanna discutia com amigos que iria para um baile funk na noite anterior ao acidente.