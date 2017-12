Jovem morre após competição de bebida

Um jovem de 21 anos morreu no sábado depois de uma competição para ver quem beberia mais vodca em uma festa de aniversário em Viamão (RS). Segundo a polícia, Tiago Martins da Silva desmaiou no banheiro, entrou em coma alcoólico e foi deixado desacordado no sofá. Lá, ele ficou sentado até ser colocado em um táxi que o levou para casa. De casa, ele foi encaminhado ao posto de saúde da Vila Bom Jesus, onde foi constatada a morte.